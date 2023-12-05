"Ми не проти поборотися за третє-четверте місце, щоб грати в плей-офa за вихід до УПЛ. Звісно, хотілося б боротися за перші два місця, але ми реалісти та розуміємо, що відставання від Карпат та Інгульця доволі суттєве.

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Тож, завдання-мінімум на сезон ми виконали – вийшли в чемпіонську групу. Тепер потрібно боротися за перехідні матчі", – цитує Нагорняка офіційний сайт клубу/

Нагадаємо, Епіцентр з 31 балом посів другу сходинку в групі A Першої ліги, маючи відставання від львівських Карпат у 14 очок. Команда Сергія Нагорняка побореться у чемпіонській групі за вихід до УПЛ з такими клубами як Карпати, Агробізнес, Нива (Бузова)/Буковина, Прикарпаття, Інгулець, Лівий берег, ФСК Маріуполь, Вікторія, СК Полтава.

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