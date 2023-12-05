"Мы не прочь сразиться за третье-четвертое место, чтобы играть в плей-офф за выход в УПЛ. Конечно, хотелось бы бороться за первые два места, но мы реалисты и понимаем, что отставание от Карпат и Ингульца довольно существенно.

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Так что задачу минимум на сезон мы выполнили – вышли в чемпионскую группу. Теперь нужно бороться за переходные матчи", – цитирует Нагорняка официальный сайт клуба

Напомним, Эпицентр с 31 баллом занял второе место в группе A Первой лиги, имея отставание от львовских Карпат в 14 очков. Команда Сергея Нагорняка сразится в чемпионской группе за выход в УПЛ с такими клубами, как Карпаты, Агробизнес, Нива (Бузовая)/Буковина, Прикарпатье, Ингулец, Левый берег, ФСК Мариуполь, Виктория, СК Полтава.

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