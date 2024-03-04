"Перша зарплата? 100 доларів і 250 гривень. Це було в Динамо-3", – розповів Олійник в коментарі YeSport.

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Варто зауважити, що Денис говорить про 2004 рік. Тоді за 100 доларів давали приблизно 530 гривень. Це зовсім трохи більше, ніж середня зарплата в Україні у той період.

До слова, Олійнику так і не вдалося пробитися в першу команду Динамо, за яку він провів лише кілька матчів. Зате він розкрився у Металісті під керівництвом Мирона Маркевича.

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