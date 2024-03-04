"Первая зарплата? 100 долларов и 250 гривен. Это было в Динамо-3", – рассказал Олейник в комментарии YeSport.

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Стоит заметить, что Денис говорит о 2004 году. Тогда за 100 долларов давали примерно 530 гривен. Это совсем немного больше, чем средняя зарплата в Украине в тот период.

К слову, Олейнику так и не удалось пробиться в первую команду Динамо, за которую он провел лишь несколько матчей. Зато он раскрылся в Металлисте под руководством Мирона Маркевича.

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