Микита Каменюка, один з асистентів нідерландського наставника "мужиків" Патріка ван Леувена, виїхав за кордон.

"Зараз я перебуваю разом із сім'єю. Активної участі у життєдіяльності клубу та команди не беру.

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Керівництво Зорі про своє рішення я заздалегідь повідомив. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому зможу повною мірою приносити користь клубу", – сказав Каменюка у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, Микита виступав за Зорю з 2004-го по 2007-й і з 2008-го по 2020-й роки, ставши рекордсменом клубу за кількістю зіграних матчів. У липні 2020-го повісив бутси на цвях і розпочав тренерську кар'єру. До штабу Патріка ван Леувена увійшов 30 червня 2022 року.

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