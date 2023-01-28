Центральний захисник Лука Гучек, який розпочав зимовий збір із Зорею, не переконав Патріка ван Леувена. Однак, футболіст сподобався іншому клубу Прем'єр-ліги, який тренується у Туреччині.

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За інформацією ТаТоТаке, словенець у суботу, 28 січня, приєднається до Чорноморця і спробує зарекомендувати себе перед тренерським штабом "моряків".

Нагадаємо, Гучек – вихованець словенського Кршко. З 2015 по 2017 роки він виступав за молодіжну команду Бетіса. У 2018-му дебютував за Домжале, звідки за рік перебрався до першолігового Радомлє, де й грав до останнього часу. З 1 січня 2023 року Лука – вільний агент. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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