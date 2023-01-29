Товариський матч

Зоря (Україна) – Арда (Болгарія) – 1:2

Голи: Русин, 73 – Палмарес, 2, Йорданов, 34

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У першому спарингу дня Зоря поступилась болгарському клубу Арда. Луганці пропустили вже на 2-й хвилині матчу: помилка в центрі поля, суперники перехопили сферу і Джуніор Палмерес з меж штрафного прошив Мацапуру. Оговтавшись від швидкого гола, підопічні Патріка ван Леувена почали створювати моменти біля воріт Арди. На 15-й хвилині Русин закручував у дальній кут з правого флангу – трохи вище. Згодом Сільвейн вистрілив з-за меж штрафного – кіпер у падінні відбив.

Зоря накочувала атаку за атакою і... пропустила вдруге. Швидка контратака, простріл з лівого флангу і Йорданов переправив сферу у сітку. Наприкінці тайму Хлань завдав чудового удару під поперечину, але воротар знову зреагував, у стрибку перевівши на кутовий. Хахльов міг забивати у роздягальню, але захисник в останній момент виріс, немов з-під землі.

По перерві характер гри не змінився – Зоря тиснула, а Арда сподівалась на контратаки. На 73-й хвилині луганці таки забили: болгарський захисник помилився з передачею поблизу свого штрафного, Хлань з правого флангу прострілив у центр на Русина і Назарій скоротив відставання. За мить все той же Хлань закручував у дев'ятку – знову вище. Зоря створила ще з десяток моментів, однак так і не змогла забити вдруге – болгари стояли на смерть.

Загалом, підопічні ван Леувена продемонстрували доволі симпатичну гру з прицілом на атаку. Вже о 15:30 луганці проведуть ще один спаринг – суперником буде північномакедонська Академія Пандєв.

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