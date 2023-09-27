Опорний півзахисник Себастіан Руді вирішив повісити бутси на цвях. Про своє рішення колишній гравець Баварії та збірної Німеччини оголосив у своєму Instagram.

Екс-гравець Барселони та Манчестер Сіті завершив кар'єру – він виграв усього три трофеї

Руді почав кар'єру в 2008 році у складі Штутгарта, але розкрив свій талант у наступному клубі – Хоффенхаймі. Відмінна гра в складі "селян" звернула на себе увагу Баварію, в яку Себастіан перейшов у сезоні 2017/18. Однак розкрити весь свій потенціал у Мюнхені хавбек так і не зумів, після чого послідував трансфер у Шальке. Руді завершив свою кар'єру в складі Хоффенхайма.

У своїй кар'єрі Себастіан Руді разом із Баварією встиг виграти чемпіонат Німеччини, Суперкубок Німеччини, а також стати переможцем Кубка конфедерацій 2017 року в складі збірної. Він провів за "манншафт" 29 матчів і забив 1 м'яч.

"Мені, як і раніше, подобається футбол, я не збираюся від нього відмовлятися. Я хочу продовжити роботу у футболі, але поки що не визначився, в якій ролі", – зазначив колишній гравець.

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