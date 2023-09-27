Опорный полузащитник Себастиан Руди решил повесить бутсы на гвоздь. О своём решении бывший игрок Баварии и сборной Германии объявил в своём Instagram.

Экс-игрок Барселоны и Манчестер Сити завершил карьеру – он выиграл всего лишь три трофея

Руди начал карьеру в 2008 году в составе Штутгарта, но раскрыл свой талант в следующем клубе – Хоффенхайме. Отличная игра в составе "деревенских" обратила на себя внимание Баварию, в которую Себастиан перешел в сезоне 2017/18. Однако раскрыть весь свой потенциал в Мюнхене хавбек так и не сумел, после чего последовал трансфер в Шальке. Руди завершил свою карьеру в составе Хоффенхайма.

В своей карьере Себастиан Руди вместе с Баварией успел выиграть чемпионат Германии, Суперкубок Германии, а также стать победителем Кубка конфедераций 2017 года в составе сборной. Он провёл за "манншафт" 29 матчей и забил 1 мяч.

"Мне по-прежнему нравится футбол, я не собираюсь от него отказываться. Я хочу продолжить работу в футболе, но пока еще не определился, в какой роли", – отметил бывший игрок.

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