Останнім клубом 36-річного Ноліто була Ібіца, у складі якої за весь минулий сезон він провів 28 матчів і забив 1 м'яч. Про своє рішення повісити бутси на цвях іспанець розповів у своєму Instagram.

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"Прийшов час, коли я змушений попрощатися з пристрастю, яка була моїм життям протягом багатьох років – футболом. Мені пощастило повною мірою насолодитися цим чудовим видом спорту, який дозволив мені відчути стільки емоцій. Я назавжди збережу незліченні спогади. Я особливо вдячний своїй родині, яка підтримувала мене з першого дня.

Також хотів би подякувати всім, хто так чи інакше був частиною моєї кар'єри. Моїм колишнім товаришам по команді та працівникам усіх клубів, у яких я мав задоволення виступати. Я ніколи не забуду всю ту прихильність, яку подарували мені фанати", – написав Ноліто.

Ноліто виступав за Барселону, Бенфіку, Гранаду, Сельту, Манчестер Сіті, Севілью і Сельту. Він став причетним до перемоги Барселони в чемпіонаті Іспанії 2010/11, але повноцінно може вважати себе переможцем Кубка португальської Ліги з Бенфікою 2012 року і переможцем Ліги Європи з Севільєю 2020 року.