Колишній голкіпер Гамбурга і Байєра Рене Адлєр презентував онлайн-платформу для футболістів і клубів. Вона допоможе гравцям самостійно знайти собі команду.

Додаток під назвою 11TransFair можна завантажити безкоштовно, повідомляє Goal.com.

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Він створений, щоб гравці могли самостійно запропонувати свої послуги новому клубу. Сервіс дозволяє також додати вимоги щодо зарплати та внести інші побажання. Наразі онлайн-платформа працюватиме тільки у 4 найвищих німецьких дивізіонах. За кожен трасфер додаток буде стягувати комісію. Засновник платформи, Рене Адлєр, називає його "Tinder для футболістів і клубів".

Нагадаємо, Адлєр завершив кар'єру футболіста у 2019-му, у 34-річному віці. Він виступав за Гамбург і Байєр. Також голкіпер провів 12 матчів за збірну Німеччини, з якою у 2008 році став срібним призером чемпіонату Європи.

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