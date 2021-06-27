Бывший голкипер Гамбурга и Байера Рене Адлер представил онлайн-платформу для футболистов и клубов. Она поможет игрокам самостоятельно найти себе команду.

Приложение под названием 11TransFair можно скачать бесплатно, сообщает Goal.com.

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Оно создано, чтобы игроки могли самостоятельно предложить свои услуги новому клубу. Сервис позволяет также добавить требования по зарплате и внести другие пожелания. Сейчас онлайн-платформа будет работать только в 4 главных немецких дивизионах. За каждый трансфер приложение будет взимать комиссию. Основатель платформы, Рене Адлер, называет его "Tinder для футболистов и клубов".

Напомним, Адлер завершил карьеру футболиста в 2019-м, в 34-летнем возрасте. Он выступал за Гамбург и Байер. Также голкипер провел 12 матчей за сборную Германии, с которой в 2008 году стал серебряным призером чемпионата Европы.

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