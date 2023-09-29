Страшна драма розгорнулася в Ніцці в ці секунди з французьким футболістом.

Гравець "орлят" Алексіс Бека Бека намагається покінчити життя самогубством. Про це повідомляє France Bleu.

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Згідно з інформацією преси, футболіст зупинився на узбіччі автостради A8 поблизу Ніцци. Він погрожує кинутися з віадука Маньян. Його висота – 100 метрів. З Бека Бека ведуть перемовини служби порятунку, а клуб відправив на місце психолога.

Ніцца скасувала всі сьогоднішні прес-заходи. Гравці "орлят", зокрема Кефрен Тюрам, намагалися зв'язатися з дівчиною Бека Бека, яка має прибути на місце події. Повідомляють, що на такий вчинок Алексіса підштовхнули негаразди у стосунках із коханою.

Нагадаємо, Бека Бека виступав у складі молодіжних збірних Франції. Він перейшов до лав Ніцци у 2022 році з російського Локомотива. У поточному сезоні 22-річний півзахисник не зіграв жодного матчу в Лізі 1.

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