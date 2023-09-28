Саудівська Аравія хоче розширити свій вплив в європейському футболі. Для цього саудівці хочуть придбати ще один європейський клуб, а саме Марсель.

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Як повідомляє France Bleu, саудівці зв'язалися з Зінедіном Зіданом й запропонували йому очолити провансальців, якщо вони домовляться з Френком Маккортом про продаж. Марсель хочуть перетворити у "французький Ньюкасл", тому клубу потрібен іменитий наставник, який зможе боротися за найвищі нагороди. Саудівська Аравія пообіцяла Зідану, що Марсель буде дійсно амбітний проєкт. Французу навіть виділять близько 300 мільйонів на трансфери.

Головною перешкодою саудівців є американський власник провансальців Френк Маккорт. Він не раз заявляв, що клуб не продається. Бізнесмен придбав Марсель сім років тому за 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, що "блакитні" – єдиний французький клуб, який вигравав Лігу чемпіонів. В 1993 році у фіналі турніру Марсель здолав Мілан (1:0).

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