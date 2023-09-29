Страшная драма развернулась в Ницце в эти секунды с французским футболистом.

Игрок "орлят" Алексис Бека Бека пытается покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает France Bleu.

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Согласно информации прессы, футболист остановился на обочине автострады A8 вблизи Ниццы. Он угрожает броситься с виадука Маньян. Его высота – 100 метров. С Бека Бека ведут переговоры службы спасения, а клуб отправил на место психолога.

Ницца отменила все сегодняшние пресс-мероприятия. Игроки "орлят", в частности Кефрен Тюрам, пытались связаться с девушкой Бека Бека, которая должна прибыть на место происшествия. Считается, что на такой поступок Алексиса подтолкнули проблемы в отношениях с любимой.

Напомним, что Бека Бека выступал в составе французских молодежных команд. Он перешел в Ниццу в 2022 году из российского Локомотива. В текущем сезоне 22-летний полузащитник не сыграл ни одного матча в Лиге 1.

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