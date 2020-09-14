"Всі знають, що Вірджил ван Дейк – видатний захисник. Коли він володіє м'ячем, то може переводити його на інший фланг, а коли він працює в обороні, то ніхто не хоче йому протистояти.

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Але вчора мені здалося, що він зіграв зарозуміло. Те, як він помилився, подарувавши гол Лідсу, виглядало, наче він подумав: "Ми граємо проти Лідса, це буде легка перемога, я можу дозволити собі розслабитися".

І в цьому матчі він дійсно знизив вимоги до себе. Він чудовий захисник і увійде в історію як один з найкращих представників своєї позиції. Однак коли люди ставлять його в один ряд з Ріо Фердінандом або Венсаном Компані.

Ван Дейк чудовий, але його поки що не можна ставити на один рівень з Ріо і Венсаном. Ліверпуль в цілому вчора зарозуміло діяв в обороні. Наче не розуміючи, наскільки хороший Лідс. Тепер команди будуть більш уважні до Лідса та й Ліверпулю це відкриє очі", – цитує слова Габріеля Аґбонлахора Talksport.

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