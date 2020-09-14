"Все знают, что Вирджил ван Дейк – выдающийся защитник. Когда он владеет мячом, то может переводить его на другой фланг, а когда он работает в обороне, то никто не хочет ему противостоять.

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Но вчера мне показалось, что он сыграл высокомерно. То, как он ошибся, подарив гол Лидсу, выглядело так, словно он подумал: "Мы играем против Лидса, это будет легкая победа, я могу позволить себе расслабиться".

И в этом матче он действительно снизил требования к себе. Он отличный защитник и войдет в историю как один из лучших представителей своей позиции. Однако когда люди ставят его в один ряд с Рио Фердинандом или Венсаном Компани.

Ван Дейк великолепен, но его пока нельзя ставить на один уровень с Рио и Венсаном.

Ливерпуль в целом вчера высокомерно действовал в обороне. Словно не понимая, насколько хорош Лидс. Теперь команды будут более внимательны к Лидсу, да и Ливерпулю это откроет глаза", – цитирует слова Габриэля Аґбонлахора Talksport.

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