"Він голодний і почав сезон голодним. Я радий. Він важливий гравець для нас. Такий старт додає йому впевненості і змушує інших футболістів працювати ще старанніше.

Шалені розбірки Клоппа та Б'єлси у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лідс – 4:3

Наша атакувальна трійка грає дуже якісно. Іноді забиває тільки один, але ми знаємо, що кожен може додати як в захисті, так і в атаці. Це хороший старт для Ліверпуля.

Я радий, що в команді є Мо Салах, що він зробив хет-трик у першому офіційному матчі сезону. Задоволений і тим, що взяли три очки", – цитує слова Аліссона офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, вчора, 12 вересня, Ліверпуль переміг новачка АПЛ Лідс у дуже драматичному матчі (4:3), хет-триком у ворота команди Б'єлси відзначився Мохамед Салах.

Ліверпуль у божевільному матчі перестріляв Лідс завдяки хет-трику Салаха, Арсенал влаштував розгром Фулхему