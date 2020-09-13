"Салах розпочав сезон голодним": Аліссон – про розкішну гру єгиптянина у матчі Ліверпуль – Лідс
Голкіпер Ліверпуля Аліссон висловився щодо хет-трику Мохамеда Салаха у першому матчі нового сезону АПЛ.
"Він голодний і почав сезон голодним. Я радий. Він важливий гравець для нас. Такий старт додає йому впевненості і змушує інших футболістів працювати ще старанніше.
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Наша атакувальна трійка грає дуже якісно. Іноді забиває тільки один, але ми знаємо, що кожен може додати як в захисті, так і в атаці. Це хороший старт для Ліверпуля.
Я радий, що в команді є Мо Салах, що він зробив хет-трик у першому офіційному матчі сезону. Задоволений і тим, що взяли три очки", – цитує слова Аліссона офіційний сайт Ліверпуля.
Нагадаємо, вчора, 12 вересня, Ліверпуль переміг новачка АПЛ Лідс у дуже драматичному матчі (4:3), хет-триком у ворота команди Б'єлси відзначився Мохамед Салах.
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