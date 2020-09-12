Арсенал на виїзді зганьбив Фулхем у рамках першого туру АПЛ. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Англії 2020/21, перший тур

Фулхем – Арсенал – 0:3

Голи: Ляказетт, 8, Габріел, 49, Обамеянг, 57

Крістал Пелас – Саутгемптон – початок о 17:00

Ліверпуль – Лідс – початок о 19:30

Арсенал у першому турі сезону зустрічався із новачком АПЛ Фулхемом. "Канонірам" вдалось відкрити рахунок вже на 8-й хвилині матчу. Після плутанини у штрафному майданчику, м'яч на добиванні підхопив Ляказетт, який пробив практично у порожні ворота. "Дачники" намагались створювати хоч якісь моменти, але до кінця першого тайму змогли завдати лише один удар у площину воріт.

Фулхем – Арсенал: Ляказетт встановив унікальне досягнення у матчі-відкритті АПЛ

Одразу по перерві "каноніри" закріпили перевагу – це Габріел головою замкнув навіс з кутового від Вілліана. А на 57-й, той же Вілліан записав у свій актив другу результативну передачу. Він віддав довгу навісну на лівий фланг точнісінько на Обамеянга, який увірвався у карний майданчик і холоднокровним ударом у праву дев'ятку поставив у матчі крапку. Господарі ж, як і у першій половині зустрічі, завдали лише один удар у площину воріт за увесь тайм.

Нагадаємо, що для Вілліана цей матч був дебютним у складі "канонірів". Бразилець одразу завоював місце у стартовому складі і відзначився двома асистами.

Вест Хем повинен побити трансферний рекорд заради одного з найкращих центрбеків АПЛ – Ярмоленко коштував втричі менше