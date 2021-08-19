Однією з жертв став 19-річний Закі Анварі, який свого часу виступав за збірну U-16, повідомляє The Independent.

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Трагедія трапилась під час евакуації місцевого населення. Рятувальні літаки вже звично були заповнені понад норму, і далеко не всі отримали безпечні місця. Є різні версії смерті Анварі. Юнак міг загинути ще всередині шасі літака або після падіння з велетенської висоти.

Нагадаємо, владу у Афганістані захопив радикальний ісламістський рух Талібан.

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