"Завершення футбольної кар'єри в 29 років? Це було обдумане рішення, і воно є незмінним. Важливими факторами у його прийнятті були можливість розвитку та, як не крути, гроші. Я відчував, що із кожним роком мені стає все важче знайти собі нову команду. Можливо, проблема була в мені, як футболісті.

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У мене були розмови з Оболонню, Вересом та деякими іншими командами, однак не судилося. Я сам вирішив, якщо не знайду собі варіант в УПЛ, то не буду продовжувати кар’єру. Перша та Друга ліга не відповідають моїм амбіціям. За кордон я їхати не хотів", – поділився Шишка в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Михайло є вихованцем Шахтаря, проте за основну команду "гірників" не дебютував. Шишка встиг пограти за кордоном (литовський Рітеріай, грузинські Динамо Тбілісі та Самтредія) і в УПЛ – Оболонь-Бровар, Інгулець, Львів, Минай. У липні 2023 року хавбек вирішив припинити виступи на професіональному рівні.

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