"Завершение футбольной карьеры в 29 лет? Это было обдуманное решение, и оно является неизменным. Важными факторами в его принятии были возможность развития и, как ни крути, деньги. Я чувствовал, что с каждым годом мне становится все труднее найти себе новую команду. Возможно, проблема была во мне, как футболисте.

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У меня были разговоры с Оболонью, Вересом и некоторыми другими командами, однако не суждено было. Я сам решил, если не найду себе вариант в УПЛ, то не буду продолжать карьеру. Первая и Вторая лига не соответствуют моим амбициям. За границу я ехать не хотел", – поделился Шишка в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Михаил является воспитанником Шахтера, однако за основную команду "горняков" не дебютировал. Шишка успел поиграть за рубежом (литовский Ритериай, грузинские Динамо Тбилиси и Самтредия) и в УПЛ – Оболонь-Бровар, Ингулец, Львов, Минай. В июле 2023 года хавбек решил прекратить выступления на профессиональном уровне.

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