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Екс-гравець Шахтаря і Металіста опинився в аматорському клубі

09:46 621 Читать на русском
Екс-гравець Шахтаря і Металіста опинився в аматорському клубі
Володимир Прийомов / Сайт Металіста

Відомий півзахисник Володимир Прийомов знову виступатиме в Україні.

Суми на своєму офіційному сайті оголосили про підписання 34-річного хавбека.

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Останнім клубом Прийомова був білоруський Вітебськ, який він покинув влітку минулого року. Суми позбавлені професіонального статусу, тому наразі виступають серед аматорів. Новачок вже встиг дебютувати за команду в матчі за Кубок Свірського проти ФК Колос (2:1) та навіть забив гол.

Прийомов відомий виступами за низку українських клубів, серед яких Шахтар, Металіст, Чорноморець та Кривбас. Також в активі півзахисника є 4 голи у 16 матчах за молодіжну збірну України.

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