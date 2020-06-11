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Экс-игрок Шахтера и Металлиста оказался в любительском клубе

09:46 161 Читати українською
Экс-игрок Шахтера и Металлиста оказался в любительском клубе
Владимир Приемов / Сайт Металлиста

Известный полузащитник Владимир Приемов снова будет выступать в Украине.

Суммы на своем официальном сайте объявили о подписании 34-летнего хавбека.

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Последним клубом Приемова был белорусский Витебск, который он покинул летом прошлого года. Суммы лишены профессионального статуса, поэтому сейчас выступают среди любителей. Новичок уже успел дебютировать за команду в матче за Кубок Свирского против ФК Колос (2:1) и даже забил гол.

Приемов известен по выступлениям за ряд украинских клубов, среди которых Шахтер, Металлист, Черноморец и Кривбасс. Также в активе полузащитника есть 4 гола в 16 матчах за молодежную сборную Украины.

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