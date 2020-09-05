Окружний суд Дюселдорфа висунув 39-річному німцю звинувачення у збереженні та поширенні дитячої порнографії, інформує Bild.

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Метцельдер став підозрюваним ще рік тому, коли у поліцію звернулася жінка, якій він нібито надсилав 15 світлин з дитячою порнографією у WhatsApp. Упродовж слідства масштаби провини екс-футболіста виявилися значно більшими – на його телефоні знайшли 297 файлів відповідної тематики! Наразі невідомо, яке покарання загрожує Метцельдеру.

Нагадаємо, захисник встиг пограти у Шальке, Борусії Д та Реалі. Також в його активі 47 матчів за національну збірну Німеччини.

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