Окружной суд Дюссельдорфа выдвинул 39-летнему немцу обвинения в сохранении и распространении детской порнографии, информирует Bild.

Агент де Брюйне и Безуса арестован по подозрению в серьезных преступлениях

Метцельдер стал подозреваемым еще год назад, когда в полицию обратилась женщина, которой он якобы посылал 15 фотографий с детской порнографией в WhatsApp. В течение следствия масштабы вины экс-футболиста оказались значительно большими – на его телефоне нашли 297 файлов соответствующей тематики! Пока неизвестно, какое наказание грозит Метцельдеру.

Напомним, защитник успел поиграть в Шальке, Боруссии Д и Реале. Также в его активе 47 матчей за национальную сборную Германии.

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