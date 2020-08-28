Відомий спортивний агент Патрік Де Костер був заарештований сьогодні у Бельгії, повідомляє видання Sporza.be.

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"Патрік Де Костер підозрюється у відмиванні грошей і підробці документів", – заявила прокуратура. Агент проходить по справі "Зеро", де розслідують договірні матчі та корупцію у бельгійському футболі.

Напередодні офіс менеджера, який представляє інтереси відомих футболістів (зокрема Кевіна де Брюйне та Романа Безуса), обшукала прокуратура. Окрім того, слідчі оглянули і помешкання Де Костера. Після ночі у в'язниці та кількох годин допитів слідчий суддя Брюсселя Мішель Клез вирішив заарештувати агента.

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