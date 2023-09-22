"При Севідові я не грав, тому що це Севідов. Прийшов спілкуватися, запитав: "Я хотів би поговорити про своє майбутнє". Він посміхнувся і сказав: "Воно в тебе світле, у тебе ж гроші є". І все спілкування на цьому закінчилося.

"Павелко викинув з футболу Суркіса, що для нього я?": Севідов – про те, чим зароблятиме на життя після дискваліфікації

Таких людей, як Севідов, не повинно бути у футболі. Для нього гравці – це тільки спосіб заробітку. Усі претензії до нього – вони на 1000 % виправдані. Правильно, що його відсторонили. Те, в чому його звинувачують, на тому він і заробляв.

Не може тренер перед грою давати 10 по 100 бігти з ривка, щоб у тебе зламалося пів команди. Це був його спосіб, щоб перед грою п'ять осіб зламалося і всі були втомлені. 10 або 12 по 100 перед кожною важливою грою. Металіст при ньому пропустив шість голів від Шахтаря. Севідов наступного дня робить три дні вихідних і лазню з раками і пивом футболістам. Гуляйте, пацани. Дуже дивно це", – поділився Барілко в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Севідова пожиттєво дискваліфікували від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом.

"Чим зараз займаюся? Абсолютно нічим". Куди подівся Олександр Севідов