Ліга 2, 20 тур

Осер – Бордо – 3:1

Голи: Айє, 25, 88, Ігнатенко, 47 (аг) – Віпотнік, 45

Команда Ігнатенка приїхала в гості до лідера дивізіону, який виграв 4 тури поспіль.

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Суперники обмінялися голами в першому таймі, а на старті другого трапилася трагедія Ігнатенка. Український легіонер Бордо у відчайдушному підкаті намагався перервати простріл, але замість цього сам зрізав м'яч у власні ворота. Жирондинці так і не змогли відігратися, а наприкінці матчу пропустили вдруге від Флоріана Айє.

Осер продовжив розкішну серію і впевнено крокує до підвищення. Ситуація Бордо зовсім інша – 15-те місце, маючи всього 3 очки запасу над зоною вильоту.

Автогол Ігнатенка на 03:18 за посиланням:

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