Колишній гравець збірної Франції та переможець Ліги чемпіонів 2015 року в складі Барселони Жеремі Матьє вирішив завершити кар'єру у віці 39 років.

Із 2021 року Матьє виступав за аматорський Люїн під керівництвом Франка Гвардіоли. Минулої неділі він ухвалив рішення зіграти свій останній матч. Як інформує La Provence, його команда виграла цю зустріч із рахунком 2:0.

Екс-захисник Барселони оголосив про завершення кар'єри

У матчі проти Максімуаза партнери Матьє по команді влаштували для 39-річного гравця гарне прощання під час заміни на 84-й хвилині: кожен з одноклубників Жеремі підійшов до нього, щоб обійняти і підтримати в цей момент. Повідомляється, що захисник ухвалив рішення про завершення кар'єри через проблеми з коліном.

Це вже друге завершення кар'єри Матьє. Вперше він оголосив про це у червні 2020 року, але після цього продовжив свої виступи за Люїн.

На рахунку Матьє 5 матчів за збірну Франції. Він пограв за Сошо, Тулузу, Валенсію, Барселону і лісабонський Спортінг. У складі Барселони француз двічі вигравав чемпіонат Іспанії, тричі – Кубок Іспанії, а також один раз Лігу чемпіонів.

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