У покинутому будинку Джермейна Пеннанта виявили величезну ферму коноплі, повідомляє The Sun. Поліція розслідує справу – виробництво наркотиків може сягати промислових масштабів.

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Пеннант придбав будинок за мільйон фунтів у 2006 році, коли грав за Ліверпуль. З 2020-го, після розлучення Джермейна та його дівчини, там ніхто не живе. Це дозволило місцевій наркобанді взяти хату під свій контроль.

Пеннант нічого не знав про наркокубло у своєму домі, тому був приголомшений, почувши такі новини. Джермейн пограв за Ліверпуль, Арсенал, Сток, Сарагосу, Лідс та Віган.