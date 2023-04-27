"Коли ми грали разом, Шовковський підтримував команду та казав, що треба робити на полі. Він має якості, щоб бути хорошим тренером. Він може створити в команді гарну атмосферу, щоб футболісти були задоволені, і команда почувалася як сім'я.

Динамо оголосило заявку на дебютний матч Шовковського на чолі команди – є гучне повернення та зимовий новачок

Я вірю у Шовковського. Він не дозволить, щоб якийсь футболіст жартував на полі. Були моменти, коли Хачеріді, або інші футболісти несерйозно ставилися до справи, потім отримали в роздягальні, і ніколи так більше не чинили", – поділився Попов у коментарі Футбол Time.

До слова, матч 23-го туру УПЛ проти Металіста стане першим для Олександра Шовковського на посаді виконувача обов'язків головного тренера. Мірча Луческу взяв відпочинок через операцію коксартроза, яку мають провести найближчим часом.

Динамо на паузі, Луческу під ножем – дві кандидатури і відкладена розв'язка