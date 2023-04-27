"Когда мы играли вместе, Шовковский поддерживал команду и говорил, что надо делать на поле. Он имеет качества, чтобы быть хорошим тренером. Он может создать в команде хорошую атмосферу, чтобы футболисты были довольны, и команда чувствовала себя как семья.

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Я верю в Шовковского. Он не позволит, чтобы какой-то футболист шутил на поле. Были моменты, когда Хачериди, или другие футболисты несерьезно относились к делу, потом получили в раздевалке, и никогда так больше не поступали", – поделился Попов в комментарии Футбол Time.

К слову, матч 23-го тура УПЛ против Металлиста станет первым для Александра Шовковского на посту исполняющего обязанности главного тренера. Мирча Луческу взял отдых из-за операции коксартроза, которую должны провести в ближайшее время.

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