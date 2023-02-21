Тімо Вернер влітку повернувся до Лейпцига після невдалого сезону з Челсі. Німецький гравець вважає, що частково в його провалі винен Томас Тухель.

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"Найбільшою проблемою було те, що він поставив переді мною такого нападника, як Лукаку. Я допоміг виграти Лігу чемпіонів, граючи майже у кожному матчі. Це був найважчий момент для мене. Можливо, це також було причиною того, чому у мене були злети та падіння.

Це була також причина, чому мені довелося повернутися до Лейпцига, щоб знову отримувати задоволення від футболу. Зрештою, тренеру подобаються деякі гравці більше, ніж інші це абсолютно нормально, і ви повинні це прийняти", – розповів Вернер в The Sun.

За час перебування в Челсі німець забив 23 голи та оформив 21 результативну передачу в 89 матчах, але найрезультативнішим він був у Лізі чемпіонів – вісім м’ячів у 17 іграх.

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