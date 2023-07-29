Товариський матч

Бетіс – Бернлі – 1:1

Голи: Бартра, 50 – Байєр, 27

Кілька днів тому Марк Бартра повернувся в Бетіс після річної "перерви" у складі Трабзонспора і в першому ж літньому контрольному матчі в складі нової команди відзначився шикарним голом зі своєї половини поля.

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Бетіс проводив в Уельві товариський матч із Бернлі і заробив штрафний удар у дебюті другого тайму. Бартра побачив, як воротар Бернлі Джеймс Траффорд вийшов далеко з воріт, і завдав несподіваного удару зі своєї половини поля. Новоспечений чемпіон Європи у складі збірної Англії U-21 не очікував такого підступу і не зумів впоратися з ударом. Так Бетіс відповів на гол Луїса Байєра в першому таймі.

Зустріч завершилася внічию 1:1 і, крім гола-красеня, запам'яталася подвійним вилученням у компенсований до першого тайму час: Луїс Феліпе виконав підкат під Гудмунссона, і ісландець не стримав емоцій.