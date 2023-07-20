Воротар молодіжної збірної Англії (U-21) Джеймс Траффорд перейшов із Манчестер Сіті в Бернлі, інформує офіційний сайт ланкаширського клубу. Сума угоди і терміни угоди офіційним джерелом не розголошуються.

Історичне чемпіонство "молодих левів" у відеоогляді фіналу Євро-2023 Англія U-21 – Іспанія U-21 – 1:0

Однак подробиці цього трансферу розкриває ВВС. Згідно з джерелом, Траффорд обійшовся Бернлі в 19 млн фунтів, не рахуючи бонусів. Сіті отримає 20% суми в разі перепродажу гравця, а також матиме можливість повернути Траффорда за 15+4 млн фунтів. Сам гравець підписав контракт на 4 роки.

Це придбання стало рекордним в історії Бернлі. Однак, очевидно, Траффорд того вартий – на початку липня він виграв чемпіонат Європи у складі молодіжної збірної Англії. Джеймс відіграв "на нуль" увесь турнір, і на 90+10-й хвилині фінального матчу з Іспанією відбив не тільки пенальті від Абеля Руїса, а й добивання у виконанні Ороса.

Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років