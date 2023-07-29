Товарищеский матч

Бетис – Бёрнли – 1:1

Голы: Бартра, 50 – Байер, 27

Несколько дней назад Марк Бартра вернулся в Бетис после годового "перерыва" в составе Трабзонспора и в первом же летнем контрольном матче в составе новой команды отличился шикарным голом со своей половины поля.

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Бетис проводил в Уэльве товарищеский матч с Бёрнли и заработал штрафной удар в дебюте второго тайма. Бартра увидел, как вратарь Бёрнли Джеймс Траффорд вышел далеко из ворот, и нанёс неожиданный удар со своей половины поля. Новоиспечённый чемпион Европы в составе сборной Англии U-21 не ожидал такого подвоха и не сумел справиться с ударом. Так Бетис ответил на гол Луиса Байера в первом тайме.

Встреча завершилась вничью 1:1 и помимо гола-красавца запомнилась двойным удалением в компенсированное к первому тайму время: Луис Фелипе подкатился под Гудмунссона, и исландец не сдержал эмоций.