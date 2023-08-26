Аль-Духайль, який очолює знаменитий аргентинець Ернан Креспо, узгодив особисті умови контракту з Філіппе Коутінью. Тепер катарський клуб веде перемовини з Астон Віллою. Про це повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

Клуби АПЛ встановили рекорд за трансферними витратами – за новачків виклали божевільні гроші

За інформацією інсайдера, англійці поки що не дали згоди на трансфер 31-річного бразильця. Попри це, шанси на відхід вінгера ще до закриття вікна є доволі високими. У Аль-Духайлі налаштовані дуже серйозно.

Нагадаємо, Коутінью приєднався до Астон Вілли на початку 2022-го. За бірмінгемців зіграв 43 матчі, забив 6 голів і віддав 3 асисти. Контракт бразильця розрахований до літа 2026 року. Раніше колишній гравець збірної Бразилії виступав за Інтер, Ліверпуль, Барселону та Баварію.

У випадку трансферу Коутінью половину суми отримає Барселона. Такий пункт каталонці прописали в угоді, продаючи вінгера в Астон Віллу за 20 мільйонів євро.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків