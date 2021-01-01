Фахівець був госпіталізований 30 грудня у результаті побутового нещасного випадку, повідомляє AS. Чоловік упав та вдарився головою.

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За інформацією видання, 56-річному іспанцеві знадобилася карета швидкої допомоги, щоб дістатися до лікарні Вальядоліда. Там у Еусебіу виявили тромб, який утворився в голові. Було вирішено оперативно зробити операцію.

До слова, Сакрістан провів понад 200 матчів у складі Барселони у статусі гравця, а також працював асистентом головного тренера каталонського клубу в період з 2003 по 2009 рік. Вже упродовж 18 місяців він залишається без роботи після звільнення з посади головного тренера Жирони.

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