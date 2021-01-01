Специалист был госпитализирован 30 декабря в результате бытового несчастного случая, сообщает AS. Мужчина упал и ударился головой.

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По информации издания, 56-летнему испанцу понадобилась карета скорой помощи, чтобы добраться до больницы Вальядолида. Там у Эусебио обнаружили тромб, который образовался в голове. Было решено оперативно сделать операцию.

К слову, Сакристан провел более 200 матчей в составе Барселоны в статусе игрока, а также работал ассистентом главного тренера каталонского клуба в период с 2003 по 2009 год. Уже на протяжении 18 месяцев он остается без работы после увольнения с поста главного тренера Жироны.

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