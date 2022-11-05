Екс-воротар Металіста та збірної України Олександр Горяїнов продовжить тренерську кар'єру у харківській команді, повідомляє FanDay.

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47-річний фахівець став наставником команди Металіст U-19. Цікаво, що клуб офіційно не оголошував про призначення колишньої легенди, але його прізвище фігурує у протоколах матчів проти Львова (3:3) та Зорі (0:4).

До слова, наприкінці липня Горяїнов увійшов до тренерського штабу вінницької Ниви – його прізвище досі фігурує серед асистентів Олега Остапенка.

Нагадаємо, Горяїнов виступав за Металіст з 1993-го по 1996-й, з 1997-го по 2003-й і з 2005 по 2016 роки. За цей час встиг здобути з харків'янами срібло (сезон 2012/13) та п'ять разів ставав бронзовим призером чемпіонату України (2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012). Після завершення кар'єри футболіста працював у структурі Металіста 1925 тренером воротарів, виконувачем обов'язків і головним тренером першої команди.

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