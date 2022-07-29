Команду з Вінниці тепер очолює Олег Остапенко, повідомляє офіційний Instagram Ниви. Його помічниками будуть Петро Анісім та колишній воротар Металіста Олександр Горяїнов, а тренер з фізичної підготовки – Олена Колос.

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Додамо, що Горяїнов є легендою Металіста, за який грав у три періоди: з 1994 по 1996, потім з 1997 по 2003 і з 2005 по 2016 роки. Загалом, він відіграв 391 матч за харків'ян.

Нагадаємо, вінницька Нива ж закінчила минулу кампанію на сьомому місці з 25 очками. Сезон був недограний через напад росіян на Україну.

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