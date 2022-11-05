В рамках 13-го туру УПЛ Металіст 1925 зіграє з Вересом, Зоря зустрінеться з Металістом, а Олександрія прийме Колос. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Металіст 1925 – Верес

Несподівана перестановка на тренерському містку Металіста 1925 не принесла клубу бажаного ефекту. Харків'яни під керівництвом Едмара й Голодюка провели непоганий з Рухом, зігравши на багажі Ігора Кривенцова й втративши перемогу на останніх хвилинах, але потім без шансів згоріли Зорі (0:3).Далекоглядні висновки по грі "жовто-синіх" робити ще зарано, тож варто констатувати те, що є.

Оборона все так же залишається найбільш привізною в УПЛ, Мозіль все так же круто діє на воротах, а позиційний наступ тримається на лекалах старого коуча. За два тижні змінити щось кардинально тренери-початківці не могли, тож сьогодні Металісту 1925 буде непросто.

Тим паче, що в суперниках дуже непростий колектив. Ще не так давно Верес тримався у топ-3 УПЛ, причому результат корелювався з розширеною статистикою чемпіонату – і навіть зараз рівняни тримаються на четвертій позиції за xPoints. Підопічні Юрія Вірта реалізовують майже всі свої моменти й не пропускають більше очікуваного.

Втім, реальність не така яскрава. В останніх шести турах Верес здобу всього одну перемогу, здолавши зовсім слабенький Львів, а попередні два матчі завершились поразками – "народний клуб" поступився Зорі й Колосу. Всуху. Як наслідок, рівняни впали аж на сьому позицію, що неабияк розгнівало Юрія Вірта. Подивимось, наскільки його емоційний спіч у роздягальні подіє на футболістів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Пономар – Г. Пасіч (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Верес

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус – Мартинюк – Ременюк, Габелок, Вачіберадзе, Русин – Борячук

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч – Кльоц, Кучеров – Дахновський, С.Шарай, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекери зовсім невеличку перевагу надають Вересу. Рівняни, попри всі свої проблеми, виглядають більш зрілим і організованим колективом – тим паче, після зміни тренера у таборі Металіста 1925. Жахливий ігровий відрізок рано чи пізно має завершитись.

Нічия у цій зустрічі також можлива, але ми ризикнемо поставити на перемогу "народного клубу". Коли, як не зараз?

Зоря – Металіст

Зоря після шикарного старту чемпіонату забуксувала, почавши допускати купу осічок, однак потім команда виправилась. В останніх трьох турах луганці набрали 9 очок, перегравши Чорноморець, Верес і Металіст 1925 із сумарним рахунком 8:0. Це дозволило піднятись на третю позицію в таблиці, та ще й відірватись на два очки від найближчого переслідувача.

Попередні тріумфи виявились цілком заслуженими, однак загалом варто констатувати шалений оверперформ Зорі. Підопічні Патріка фон Леувена мають на 7,6 очок більше очікуваного, що є найбільшим перебором в УПЛ. З реалізацію їм також щастить – "чорно-білі" відвантажили аж 20 голів, поступаючись тільки Шахтарю, але команда награла лише на 11,23 забитих. Подібні надрезультати мають схильність поступово регресувати до середнього.

А суперник у луганців непростий. Металіст, попри втрату легіонерів, тренерського штабу й навіть спортивного директора, продовжує триматись у середині таблиці – в активі харків'ян 4 перемоги та 3 нічиїх у 9-ти поєдинках. До зони Ліги Європи підопічним Олега Ратія не вистачає всього трьох очок, а до топ-5 взагалі одного. При цьому харків'яни демонструють доволі симпатичний атакувальний футбол.

Щоправда, в останніх двох турах вони зазнали поразки від СК Дніпра-1 та розділили очки зі Львовом. Та і симпатичний футбол має певні нюанси – "жовто-сині" забили майже на 5 голів більше очікуваного, а їхній захист йде другим з кінця за гостротою допущених моментів біля власних воріт. Як наслідок, варто констатувати перебір у 6,1 очок. Більше оверперформить тільки Зоря.

Кадрова ситуація

Травмовані: Романюк (під питанням), Рибка (обидва – Металіст)

Дискваліфіковані: Прядун, Книш (Металіст)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Металіст

Зоря: Мацапура – ​​Данченко, Імереков, Батагов, Бутко – Бражко – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Русин – Нагнойний

Металіст: Костик – Шопін, Ралюченко, Мизюк, Каплієнко – Чайковський – Підлепенець, Демченко, Танковський, Коркішко – Чідомере

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Металіст втратив свого головного футболіста. Прядун йде другим у гонитві бомбардирів, забивши 6 голів і віддавши два асисти, однак сьогодні він недоступний – і це катастрофа, враховуючи скромні командні показники xG та величезний оверперформанс харків'ян.

Зоря теж неідеальна, однак у неї до гри готові усі лідери, та і загалом колектив на ходу. Ставимо на перемогу луганців.

Олександрія – Колос

Олександрія стала головним ньюсмейкером попереднього туру, сенсаційно відібравши очки у Шахтаря. І не просто відібравши, а розписавши бойову нічию з двома забитими голами. Так, підопічним Юрія Гури пощастило з ротацією у складі "гірників", та і за очікуваними голами вони напрацювали лише на 0,81 xG, однак у власному штрафному вони дозволили провести всього 14 дотиків. Це був антирекорд донеччан у сезоні.

"Аграрії" проводить дуже симпатичний сезон, тримаючись на четвертій позиції. Перемогти олександрійців вдалося тільки Металісту, а їхня чинна безпрограшна серія становить 5 матчів (з трьома поспіль перемогами). У таблиці очікуваних залікових показників підопічні Юрія Гури йдуть восьмими, перебравши 5,8 залікових балів і маючи оверперф у 4,75 голів – тут варто не забувати про відсутність у статистиці двох перенесених поєдинків, але певне везіння для цього колективу теж характерне.

Колос теж круто починав сезон, навіть вистрибнувши на вершину УПЛ, однак потім команда забуксувала. Ковалівці видали 4-матчеву безвиграшну серію,яку вдалося перервати тільки тиждень тому – "хлібороби" впевнено здолали Верес. Це дозволило втриматись у топ-5.

Щонайбільш важливо, підопічні Ярослава Вишняка перебувають на своєму місці. В таблиці очікуваних показників вони теж п'яті, більш-менш відповідаючи реальним цифрам. Було б дивно, якби Колос дійсно почав сипатись при своєму складі – він у ковалівців один із найкращих, якщо брати середняків УПЛ. Словом, сьогоднішнє аграрне дербі може вийти дуже цікавим.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кожушко (Олександрія; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Колос

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Мельник, Цуріков – Рибалка, Демченко – Калітвінцев, Дришлюк, Третьяков – Кобзар

Колос: Волинець – Зозуля, Чоботенко, Новак, Ємець – Мілько, Оріховський – Ільїн, Смирний, Мякушко – Попов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають фаворитом Олександрію, однак ми наважимось не погодитись з оцінками контор. Суперники рівні. Обидві команди заточені на контратаки, демонструють непогану реалізацію та гарно працюють в обороні. Явних переваг один над одним вони не мають. Ставимо на результативну нічию.

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