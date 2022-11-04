"Я приїхав на цей зруйнований снарядами стадіон і побачив, як по полю, не звертаючи уваги на великі чорні вирви, бігають з м'ячем діти.

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Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо. Перші 150 тисяч євро із 600 тисяч, які потрібні, вдалося зібрати завдяки клубу Мілан! Дякую! Я закликаю всю футбольну спільноту, великий бізнес долучатися!" – написав Шевченко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, стадіон Чемпіон в Ірпені зазнав сильних руйнувань – на полі нарахували щонайменше дванадцять "прильотів" та ще шість – у трибуни та підтрибунні приміщення.

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