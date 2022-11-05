Экс-вратарь Металлиста и сборной Украины Александр Горяинов продолжит тренерскую карьеру в харьковской команде, сообщает FanDay.

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47-летний специалист стал наставником команды Металлист U-19. Примечательно, что клуб официально не объявлял о назначении своей легенды, но его фамилия фигурирует в протоколах матчей против Львова (3:3) и Зари (0:4).

К слову, в конце июля Горяинов вошел в тренерский штаб винницкой Нивы – его фамилия до сих пор фигурирует среди ассистентов Олега Остапенко.

Напомним, Горяинов выступал за Металлист с 1993-го по 1996-й, с 1997-го по 2003-й и с 2005-го по 2016 годы. За это время успел завоевать с харьковчанами серебро (сезон 2012/13) и пять раз становился бронзовым призером чемпионата Украины (2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012). После завершения карьеры футболиста работал в структуре Металлиста 1925 тренером вратарей, исполняющим обязанности и главным тренером первой команды.

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