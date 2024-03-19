У своїх соцмережах Лутон повідомив про смерть іменитого екс-голкіпера. Рон Бейнхем помер у віці 94 років.

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Англійський воротар приєднався до Лутона у 1951 році, перейшовши за 1000 фунтів з Вустер Сіті. Загалом Бейнхем відіграв за "капелюшних" у 434 матчах. Він покинув Лутон у 1965 році. Також голкіпер виступав за збірну Англії, за яку зіграв у трьох матчах.

Вважається, що Рон Бейнхем був найстаріший гравець англійської національної команди із нині живущих.

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