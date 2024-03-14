Британець довго боровся із раком підшлункової залози, але, зрештою, програв цей нерівний бій. Боббі Пауер помер у 40-річному віці через два тижні після одруження зі своєю коханою дитинства Джеммою Пауер-Блісс.

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Боббі не вдалося побудувати успішну футбольну кар'єру, вершиною якої залишилася академія Манчестер Юнайтед. Зате він зробив собі ім'я у кіно, зігравши головну роль у відомому спортивному фільмі "Є лише один Джиммі Грімбл".

Також Боббі Пауер активно займався різними видами спорту, багато подорожував, був фітнес-гуру та вів популярний блог.