В своих соцсетях Лутон сообщил о смерти именитого экс-голкипера. Рон Бейнхэм скончался в возрасте 94 лет.

Умер воспитанник Манчестер Юнайтед, который стал звездой кино – ему было всего 40 лет

Английский вратарь присоединился к Лутону в 1951 году, перейдя за 1000 фунтов из Вустер Сити. В общем Бейнхем сыграл за "шляпных" в 434 матчах. Он покинул Лутон в 1965 году. Также голкипер выступал за сборную Англии, за которую сыграл в трех матчах.

Считается, что Рон Бэйнхэм был старейший игрок английской национальной команды из ныне живущих.

Досягти величі з бандитами і пастухами: найкращий бомбардир Італії зірвав рекордний трансфер, цілий острів замінив сім'ю