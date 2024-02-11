Український голкіпер Владислав Кучерук може працевлаштуватись у Прикарпатті, повідомляє Sport.ua.

Претендент на вихід в УПЛ підсилився екс-форвардами Вереса та Миная

24-річний воротар нині перебуває у тренувальному таборі франківців і вже зіграв за команду у спарингу з Хустом (3:0). До слова, Владислав цієї зими вже побував на перегляді в Минаї та Вікторії, однак не зумів переконати тренерські штаби у своїй профпридатності.

Нагадаємо, Кучерук – вихованець Динамо, однак не зіграв за головну команду жодного матчу. Сезон 2020/21 провів у оренді в Колосі. Влітку 2021-го покинув "біло-синіх" і працевлаштувався у Чорноморці. Взимку 2022-го попрощався з одеситами, а в жовтні остаточно попрощався з Динамо і до січня 2023-го залишався без клубу. За півроку у Зорі не зумів зарекомендувати себе і з липня перебував без команди.

До слова, у 2019 році Кучерук став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України, якою керував тоді Олександр Петраков. На турнірі він зіграв один поєдинок проти Колумбії у чвертьфіналі (1:0). Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

Прикарпаття пішло на зимову паузу на 5-й сходинці групи А Першої ліги і весняну кампанію розпочне у Чемпіонській групі, де боротиметься за вихід в УПЛ.

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