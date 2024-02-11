Украинский голкипер Владислав Кучерук может трудоустроиться в Прикарпатье, сообщает Sport.ua.

Претендент на выход в УПЛ усилился экс-форвардами Вереса и Миная

24-летний вратарь сейчас находится в тренировочном лагере франковцев и уже сыграл за команду в спарринге с Хустом (3:0). К слову, Владислав этой зимой уже побывал на просмотре в Минае и Виктории, однако не сумел убедить тренерские штабы в своей профпригодности.

Напомним, Кучерук – воспитанник Динамо, однако не сыграл за главную команду ни одного матча. Сезон 2020/21 провел в аренде в Колосе. Летом 2021-го покинул "бело-синих" и трудоустроился в Черноморце. Зимой 2022-го попрощался с одесситами, а в октябре окончательно попрощался с Динамо и до января 2023-го оставался без клуба. За полгода в Заре не сумел зарекомендовать себя и с июля находился без команды.

К слову, в 2019 году Кучерук стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины, которой руководил тогда Александр Петраков. На турнире он сыграл один поединок против Колумбии в четвертьфинале (1:0). Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

Прикарпатье ушло на зимнюю паузу на 5-й строчке группы А Первой лиги и весеннюю кампанию начнет в Чемпионской группе, где будет бороться за выход в УПЛ.

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